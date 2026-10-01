தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பாதுகாப்பு, கெளரவ முகாம்
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் 11 பேரூராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பாதுகாப்பு, கெளரவ முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
உத்தமபாளையத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற முகாமில் சிறப்பாக பணிபுரிந்த தூய்மைப் பணியாளரை கெளரவித்த செயல் அலுவலா் ராதாகிருஷ்ணன். உடன் துப்புரவு ஆய்வாளா் முருகானந்தம்.
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் 11 பேரூராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பாதுகாப்பு, கெளரவ முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த முகாமில், உத்தமபாளையம், கோம்பை, பண்ணைப்புரம், தேவாரம், வீரபாண்டி, ஓடைப்பட்டி, குச்சனூா், மாா்க்கையன்கோட்டை, அனுமந்தன்பட்டி, க.புதுப்பட்டி, காமயகவுண்டன்பட்டி ஆகிய 11 பேரூராட்சிகளில் பணியாற்றும் நிரந்தர, ஒப்பந்த கழிவுநீா் அகற்றும் ஊா்திப் பணியாளா்கள், கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு பணியாளா்கள் என மொத்தம் 450 போ் கலந்து கொண்டனா்.
இவா்களுக்கு , கோம்பை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவா்கள் சாா்பில் சிறப்பு மருத்துவப் பரிசோதனை முகாமும், தொடா்ந்து, தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் அட்டை, நமஸ்தே அடையாள அட்டை, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், பேரூராட்சிகளில், சிறப்பாக பணிபுரிந்த தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து , சான்றிதழ் வழங்கி
கெளரவிக்கப்பட்டது.
இந்த முகாம் உத்தமபாளையம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் ராதாகிருஷ்ணன், துப்புரவு ஆய்வாளா் முருகானந்தம் ஆகியோரின் மேற்பாா்வையில் நடைபெற்றது.
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