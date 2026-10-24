பிரின்ஸஸ் ஆஃப் அஸ்டூரியாஸ் விருதை வென்ற முதல் கால்பந்து வீரராக மெஸ்ஸி உலக சாதனை!
கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி வென்ற பிரின்ஸஸ் ஆஃப் அஸ்டூரியாஸ் விருது குறித்து...
பிரின்ஸஸ் ஆஃப் அஸ்டூரியாஸ் விருதை வென்ற லியோனல் மெஸ்ஸி - படம்: ஏபி
ஆர்ஜென்டீனாவின் முன்னாள் கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி முதல்முறையாக ஸ்பெயினின் மிக உயரிய ‘பிரின்ஸஸ் ஆஃப் அஸ்டூரியாஸ்’ விருதை வென்றுள்ளார்.
தனியொரு கால்பந்து வீரராக முதல்முறையாக இந்த விருதை வென்றவராக மெஸ்ஸி உலக சாதனை படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, 2010 உலகக் கோப்பை வென்ற ஸ்பெயின் கால்பந்து அணிக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தலைசிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஸ்பெயினின் மிக உயரிய ‘பிரின்ஸஸ் ஆஃப் அஸ்டூரியாஸ்’ விருதை முதல்முறையாக தனியொரு கால்பந்து வீரராக மெஸ்ஸி வென்றுள்ளார்.
முன்னதாக, 2010ல் ஸ்பெயின் கால்பந்து அணியும், 2012ல் இகெர் கேசில்லாஸ், ஸவி ஹெர்னாண்டஸ் இணைந்து இந்த விருதை வென்றுள்ளார்கள். மற்ற விளையாட்டில் செரீனா வில்லியம்ஸ் (டென்னிஸ்), கரோலினா மாரின் (பாட்மின்டன்), ரஃபேல் நடால் (டென்னிஸ்), ஃபெர்னான்டோ அலோன்ஸோ (எப்ஃ1) போன்றவர்கள் வென்றுள்ளார்கள்.
உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு லியோனல் மெஸ்ஸி தனது சர்வதேச ஓய்வை அறிவித்தார். பிறகு அவருக்கு பிரியாவிடை அளிக்கப்பட்டது. அந்தப் போட்டியிலும் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்.
இந்த நிலையில், இந்த விருது வென்றுள்ளார். ஸ்பெயின் நாட்டின் இளவரசி லியோனோர் இந்த விருதை மெஸ்ஸிக்கு வழங்கினார். கால்பந்து உலகின் தலைசிறந்த வீரர் என இந்த விருதை தேர்வு செய்த தேர்வுக்குழுவினர் கூறியுள்ளார்கள்.
தற்போது மெஸ்ஸி அமெரிக்காவில் நடைபெறும் எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி கிளப்பிற்காக விளையாடி வருகிறார்.
Summary
Leo Messi became the first individual footballer to receive the Spain's Princess of Asturias Award for Sports
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