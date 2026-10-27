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யு-19 குத்துச்சண்டை: இறுதியில் ஆதித்யா

மான்டினீக்ரோவில் நடைபெறும் 19 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான (யு-19) உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் ஆதித்யா இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.

Aditya dominates Nihal Gasimov 5-0 to storm into the final of the World Boxing U-19 World Championships
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மான்டினீக்ரோவில் நடைபெறும் 19 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான (யு-19) உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் ஆதித்யா இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.

ஆடவா் 55 கிலோ எடைப் பிரிவு அரையிறுதியில் ஆதித்யா 5-0 என அஜா்பைஜானின் நிஹத் கசிமோவை வீழ்த்தினாா். இறுதியில் அவா், ரஷியாவின் இஸ்லாம் மகோமெதோவை எதிா்கொள்கிறாா்.

இப்போட்டியில் இறுதிக்கு முன்னேறிய 2-ஆவது இந்தியா் ஆதித்யா ஆவாா். ஏற்கெனவே, மகளிா் 80 கிலோ பிரிவில் மேகா ஷோகண்ட் இறுதிக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா். இதுபோக, ஹா்ஷிகா (மகளிா் 65 கிலோ), பிராச்சி டோகாஸ் (மகளிா் 80+ கிலோ) ஆகியோா் வெண்கலப் பதக்கச் சுற்றில் களம் காண்கின்றனா்.

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