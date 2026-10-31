மிா்பூா் டெஸ்ட்: மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 245
வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் முதல் இன்னிங்ஸில் 245 ரன்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆட்டமிழந்தது.
வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் முதல் இன்னிங்ஸில் 245 ரன்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆட்டமிழந்தது.
முன்னதாக இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட் செய்த வங்கதேசம், முதல் இன்னிங்ஸில் 272 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்தது. அடுத்து தனது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள், 2-ஆவது நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 134 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
அதன் இன்னிங்ஸை 3-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை, தேஜ்நாராயண் சந்தா்பால், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் தொடா்ந்தனா். தேஜ்நாராயண் 6 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 56, ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 2 பவுண்டரிகளுடன் 46 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
ஜாஷுவா பிஷப் 15, ஷாமா் ஜோசஃப் 4, ஜோமெல் வாரிக்கன் 0, ஜேடன் சீல்ஸ் 0 ரன்களுக்கு வெளியேறினா். கேப்டன் ராஸ்டன் சேஸ் கடைசி வீரராக 5 பவுண்டரிகளுடன் 43 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் நின்றாா்.
வங்கதேச பௌலா்களில் நயீம் ஹசன் 4, மெஹிதி ஹசன் மிராஸ், தைஜுல் இஸ்லாம் ஆகியோா் தலா 2, ஹசன் மஹ்முத், ஷோரிஃபுல் இஸ்லாம் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
இதையடுத்து 27 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய வங்கதேசம், வெள்ளிக்கிழமை ஆட்டநேர முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 79 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஜாகா் அலி 18, நயீம் ஹசன் 18 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனா். ஷாத்மன் இஸ்லாம் 13, தன்ஸித் ஹசன் 0, கேப்டன் நஜ்முல் ஹுசைன் ஷான்டோ 10, தௌஹித் ஹிருதய் 0, லிட்டன் தாஸ் 4, மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் 9 ரன்களுக்கு வீழ்ந்தனா்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தரப்பில் ராஸ்டன் சேஸ் 3, ஜோமெல் வாரிக்கன் 2, ஷாமா் ஜோசஃப் 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
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