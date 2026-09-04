The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அமெரிக்காவுக்குப் பதிலடி: வளைகுடாவில் ஈரான் தாக்குதல்! அமீரக அதிபருடன் டிரம்ப் பேச்சு!பாலியல் வழக்குகளை முடித்து வைக்க ரூ. 5 கோடி லஞ்சம்: பஞ்சாப் முதல்வர் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு!கிருஷ்ண ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!12-ம் நாள் உண்ணாவிரதத்தில் மகாராஷ்டிர பழங்குடியின மாணவர்கள்! அபிஜீத் தீப்கே பங்கேற்பு!அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் இந்தியா - பெல்ஜியம் இடையிலான வணிகம் இரட்டிப்பாகும்: பிரதமர் மோடிமுதல்வர் விஜய்யின் காரை மறித்து போராட்டம்! சத்தியம் செய்யுங்கள்; நான் பேசும்போது யாரும் ஓடக்கூடாது! முதல்வர் விஜய்10,000 பேரில் 5,000 பெண் காவலர்கள்! காவல் துறை அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் முதல்வர் விஜய்!

ஜாம்பவான் மெஸ்ஸிக்கு ஏஎஃப்ஏ கௌரவம்

சா்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ள ஆா்ஜென்டீனா சூப்பா் ஸ்டாா் லயோனேல் மெஸ்ஸிக்கு அந்நாட்டு கால்பந்து சம்மேளனம் கௌரவம் அளித்துள்ளது.

AFA to honor Lionel Messi with applause in 10th minute of all matches

லயோனேல் மெஸ்ஸி - கோப்புப் படம்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:14 am IST

சா்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ள ஆா்ஜென்டீனா சூப்பா் ஸ்டாா் லயோனேல் மெஸ்ஸிக்கு அந்நாட்டு கால்பந்து சம்மேளனம் கௌரவம் அளித்துள்ளது.

கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையில் ஆா்ஜென்டீனா அணிக்கு உலக சாம்பியன் பட்டத்தை மெஸ்ஸி பெற்றுத் தந்தாா். கடந்த ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற பிஃபா உலகக் கோப்பையில் ஸ்பெயினிடம் 1-0 என தோற்றது ஆா்ஜென்டீனா.

இந்நிலையில் சா்வதேச கால்பந்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தாா் மெஸ்ஸி. இது ஆா்ஜென்டீனா ரசிகா்களுக்கு அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

அவரை கௌரவிக்கும் விதமாக ஏஎஃப்ஏ சிறப்பு கௌரவத்தை அறிவித்துள்ளது. அடுத்து ஆா்ஜென்டீனாவில் நடைபெறும் ஆட்டங்கள் (ஆடவா், மகளிா்), முதல் பாதி முடிவடையும் போது 10 நிமிஷங்கள் நிறுத்தப்பட்டு மெஸ்ஸியின் பங்கு போற்றப்படும். கால்பந்து, புட்ஸால், பீச் கால்பந்து போட்டிகளில் இது பின்பற்றப்படும்.

மேலும் மைதானங்களில் உள்ள திரைகளில் மெஸ்ஸியின் ஃபோ்வெல் விடியோ காட்சி திரையிடப்படும். 2 நிமிஷ விடியோவில் தேசிய அணியில் மெஸ்ஸியின் பங்கு ஒளிபரப்பாகும்.

லயோனல் மெஸ்ஸியின் ஓய்வு தேசிய அணிக்கு பேரிழப்பு என ஆா்ஜென்டீனா அதிபா் ஜேவியா் மிலை கூறியுள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒரு பேரே வரலாறு... மெஸ்ஸியின் ஓய்வுக்கு ஐசிசி தலைவர் வாழ்த்து!

ஒரு பேரே வரலாறு... மெஸ்ஸியின் ஓய்வுக்கு ஐசிசி தலைவர் வாழ்த்து!

ஆர்ஜென்டீனா அணியிலிருந்து மெஸ்ஸி ஓய்வு

ஆர்ஜென்டீனா அணியிலிருந்து மெஸ்ஸி ஓய்வு

4 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்; மெஸ்ஸியின் மாஸ்டர்கிளாஸ்..! இன்டர் மியாமி மிகப்பெரிய வெற்றி!

4 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்; மெஸ்ஸியின் மாஸ்டர்கிளாஸ்..! இன்டர் மியாமி மிகப்பெரிய வெற்றி!

மெஸ்ஸியின் தந்தை ஜார்ஜ் மெஸ்ஸி காலமானார்!

மெஸ்ஸியின் தந்தை ஜார்ஜ் மெஸ்ஸி காலமானார்!

விடியோக்கள்

அமைச்சர் ஆதவ்வால் பேரவையில் மீண்டும் வெடித்த "அப்பா" விவாதம்!

அமைச்சர் ஆதவ்வால் பேரவையில் மீண்டும் வெடித்த "அப்பா" விவாதம்!

உதயநிதி பேச்சால் கொந்தளித்த தவெகவினர்! விறுவிறுப்பான பேரவை ! | TVK | DMK

உதயநிதி பேச்சால் கொந்தளித்த தவெகவினர்! விறுவிறுப்பான பேரவை ! | TVK | DMK