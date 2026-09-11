The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மீனாட்சி அம்மன் கும்பாபிஷேகம்: சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு!மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் அருகே உள்ள சென்ட்ரல் தியேட்டரில் பயங்கர தீ விபத்து! கும்பகோணம் அருகே விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு காரை நிறுத்தி உதவிய அமைச்சர்! தமிழகம் முழுவதும் 4,500 செவிலியர்கள் விரைவில் நியமனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் கருப்பை வாய் புற்றுநோயைக் கண்டறிய சுய-பரிசோதனைக் கருவி! மீட்சியைத் தக்கவைக்கத் தவறிய இந்திய பங்குச் சந்தை! சரிவில் நிறைவடைந்த சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!!லண்டனிலேயே மிக உயரமான நட்சத்திர விடுதியில் தங்கியிருக்கும் முதல்வர் விஜய்! ஒரு நாள் வாடகை?அரும்புதல்வர்களுள் ஒருவரைத் தமிழ்த்தாய் இழந்துவிட்டாள்!சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு ஸ்டாலின் இரங்கல்!தமிழ்கூறு நல்லுலகிற்கு பேரிழப்பு! சாலமன் பாப்பையா மறைவுக்கு முதல்வர் விஜய் இரங்கல்!

சென்னை ஓபன் கோல்ஃப் 2026: விராஜ் மடப்பா சாம்பியன்

சிபிசிஎல் சென்னை ஓபன் கோல்ஃப் போட்டியில் இளம் வீரா் விராஜ் மடப்பா சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.

பட்டம் வென்ற விராஜ் மடப்பா.

Published On :

சிபிசிஎல் சென்னை ஓபன் கோல்ஃப் போட்டியில் இளம் வீரா் விராஜ் மடப்பா சாம்பியன் பட்டம் வென்றாா்.

மூன்று ஷாட்கள் பின் தங்கி இருந்த விராஜ் மடப்பா 64 ஸ்கோரைப் பதிவு செய்து, ஒரு ஷாட் வித்தியாசத்தில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றாா்.

சென்னை காஸ்மோபாலிடன் கிளப் கோல்ஃப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் கொல்கத்தாவைச் சோ்ந்த விராஜ் மடப்பா அஜிதேஷ் சந்துவைக் காட்டிலும் 3 ஷாட்கள் பின்தங்கி இருந்தாா். பின்னா் 22-அண்டா் 266 புள்ளிகளடன் தனது நான்காவது தொழில்முறை பட்டத்தை கைப்பற்றினாா் விராஜ்.

பட்டத்துடன் அவருக்கு ரூ.15 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது. இந்த வெற்றியால் டிபி வோ்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றாா் விராஜ் மடப்பா.

சண்டீகரைச் சோ்ந்த அஜீதேஷ் சந்து 21 அண்டா் 267 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், ரூ.10 லட்சம் பரிசுத் தொகையையும் வெற்றாா். நொய்டாவின் அமா்தீப் மாலிக் 17 அண்டா் 271 புள்ளிகளடன் மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்றாா். தில்லியின் ரஷித் கான் நான்காம் இடத்தையும், குருகிராமைச் சோ்ந்த அஹ்லாவத் 5-ஆது இடத்தைப் பெற்றாா்.

சென்னை பெட்ரோலியம் காா்ப்பரேஷன் மேலாண் இயக்குநா் ஹெச்.சங்கா், இயக்குநா் கண்ணன், வெங்கடேஷ், தமிழ்நாடு கோல்ஃப் சங்கச் செயலா் ஆதி சரவணன், இந்திய தொழில்முறை கோல்ஃப் டூா் விகாஸ் சிங் பரிசளித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மான்டெரி ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ்: முதல் கோப்பை வென்றார் டியேன் பேரி!

மான்டெரி ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ்: முதல் கோப்பை வென்றார் டியேன் பேரி!

சென்னை மாவட்ட பள்ளிகள் வாலிபால்: மகதலேனா, டான்பாஸ்கோ சாம்பியன்

சென்னை மாவட்ட பள்ளிகள் வாலிபால்: மகதலேனா, டான்பாஸ்கோ சாம்பியன்

தைபே ஓபன்: போட்டி வரலாற்றில் இளம் சாம்பியன் தன்வி

தைபே ஓபன்: போட்டி வரலாற்றில் இளம் சாம்பியன் தன்வி

குயின்டின் ஹேலிஸ் சாம்பியன்

குயின்டின் ஹேலிஸ் சாம்பியன்

விடியோக்கள்

வெளியானது கல்லா நிக்குறியே பாடல்!

வெளியானது கல்லா நிக்குறியே பாடல்!

சாலமன் பாப்பையா கடந்து வந்த பாதை! | Solomon Pappaiah

சாலமன் பாப்பையா கடந்து வந்த பாதை! | Solomon Pappaiah