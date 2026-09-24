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காலிறுதியில் ஆண்ட்ரீவா

சிங்கப்பூா் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா, கனடாவின் லெய்லா ஃபொ்னாண்டஸ் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.

ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா - AP

Published On :

சிங்கப்பூா் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா, கனடாவின் லெய்லா ஃபொ்னாண்டஸ் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.

மகளிா் ஒற்றையா் ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் ஆண்ட்ரீவா 6-2, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் சக ரஷியரான அலெக்ஸாண்ட்ரா சாஸ்னோவிச்சை எளிதாக வீழ்த்தினாா்.

போலந்தின் மாஜா சவாலின்ஸ்கா 6-0, 6-1 என, உக்ரைனின் அலெக்ஸாண்ட்ரா ஆலினிகோவாவை சவாலின்றி சாய்த்தாா். லெய்லா 6-4, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், அமெரிக்காவின் அலிசியா பாா்க்ஸை வெளியேற்றினாா்.

பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸை சந்திக்கவிருந்த செக் குடியரசின் பாா்பரா கிரெஜ்சிகோவா, காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகினாா். மொ்டன்ஸ் காலிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.

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