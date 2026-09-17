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காலிறுதியில் ஸ்டீபன்ஸ், பக்ஸா

மெக்ஸிகோவில் நடைபெறும் குவாதலஜரா ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், அமெரிக்காவின் ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸ், ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா பக்ஸா ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.

ஸ்லோனே ஸ்டீபன்ஸ் - கோப்புப் படம்

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மெக்ஸிகோவில் நடைபெறும் குவாதலஜரா ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், அமெரிக்காவின் ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸ், ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா பக்ஸா ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.

ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், ஸ்டீபன்ஸ் 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) என்ற நோ் செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் ஜென்னை வீழ்த்தினாா். 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பக்ஸா 6-4, 6-4 என எளிதாக, ஹங்கேரியின் பன்னா உட்வாா்டியை தோற்கடித்தாா்.

இதர ஆட்டங்களில், அமெரிக்காவின் பெய்டன் ஸ்டொ்ன்ஸ் 6-2, 7-5 என, 4-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரான்ஸின் டியென் பேரியையும், 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் செக் குடியரசின் சாரா பெலெக் 6-4, 6-3 என்ற வகையில், அமெரிக்காவின் அலிசியா பாா்க்ஸையும் தோற்கடித்தனா்.

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