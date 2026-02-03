டி20 உலகக் கோப்பைக்கான நெதர்லாந்து அணி விவரம்!
டி20 உலகக் கோப்பைக்கான நெதர்லாந்து அணி விவரம்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் 5 இடங்களிலும், இலங்கையில் 3 இடங்களிலும் என மொத்தம் 8 இடங்களில் 55 போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன.

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான நெதர்லாந்து அணி விவரம்

ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் (கேப்டன்)

காலின் ஆக்கர்மேன்

நோவா க்ரோஸ்

பாஸ் டி லீட்

ஆர்யன் தட்

பிரெட் கிளாசென்

கைல் க்ளெய்ன்

மைக்கேல் லெவிட்

சாக் லயன்-கேஷெட்

மேக்ஸ் ஓ'டவுட்

லோகன் வான் பீக்

டிம் வான் டெர் கியூக்டன்

ரோல்ஃப் வான் டெர் மேர்வ்

பால் வான் மேக்ரென்

சஹிப் ஷூல்பிகர்

