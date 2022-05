வாகன நெரிசலுக்கு விடிவுகாலம்: பயன்பாட்டுக்கு வந்தது மிகநீள பாலம்

சென்னை: மேடவாக்கத்தில் ரூ.95.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள மேடவாக்கம் மேம்பாலத்தின் தாம்பரம் - வேளச்சேரி பாலப்பகுதியை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

இதன் மூலம், சென்னையில் மிகநீள பாலம் என்ற புகழுடன் இந்த புதிய பாலம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. இதனால், தாம்பரம் முதல் வேளச்சேரி வரையிலான சாலைப் போக்குவரத்தில் பல காலமாக இருந்து வந்த போக்குவரத்து நெரிசல் எனப்படும் பெருந்துயரம் முடிவுக்கு வருகிறது.

இதையும் படிக்க.. என்ன, ஆம்பூர் பிரியாணி திருவிழா ஒத்திவைப்புக்கு மழை காரணமா?

நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை சார்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மேடவாக்கத்தில் ரூ.95.21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேடவாக்கம் மேம்பாலத்தின் தாம்பரம் - வேளச்சேரி பாலப்பகுதி கட்டி முடிக்கப்பட்டு, மக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் தயாராக இருந்தது.

இந்த மேம்பாலத்தை, இன்று காலை நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக திறந்து வைத்தார்.

விழாவில், அமைச்சர்கள் எ.வ. வேலு, தா.மோ .அன்பரசன், மா. சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையினரால் ரூ.95.21 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த பாலம் 2.06 கி.மீ. நீளம் கொண்டது. இது சோலிங்கநல்லூர், மாம்பாக்கம், மடிப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளை இணைக்கும் வகையில், தாம்பரம் - வேளச்சேரி வரையிலான பகுதிகளை மிக எளிதாக இணைக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

​இதையும் படிக்க.. குடும்ப அட்டையில் திருத்தம் செய்ய காத்திருப்பவரா? அருமையான வாய்ப்பு

நாள்தோறும் இந்த சாலைப் பகுதியை சுமாராக 1.25 லட்சம் வாகன ஓட்டிகள் கடந்து செல்வதாக புகைவிவரம் மன்னிக்கவும் புள்ளிவிவரம் சொல்கிறது. இந்த பாலம் திறக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம், தாம்பரத்திலிருந்து வேளச்சேரி வருவோர் எந்த தாமதமும் இல்லாமல் சில நூறு ரூபாய் எரிபொருள் மிச்சத்துடன், நேர மிச்சத்தையும் பெற்று பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

@CMOTamilnadu @mkstalin inagurate the longest new flyover construed at the cost of Rs.95.21 crore by the highways department at Medavakkam- Nanmangalam on the Tambaram velachery high road on Friday. @NewIndianXpress @xpresstn @shibasahu2012 @haisat2005 pic.twitter.com/TRBaUQEtbA