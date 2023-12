தேமுதிக அலுவலகம் முன் குவியும் மக்கள்!

விஜயகாந்த்தின் மறைவையொட்டி சினிமா பிரபலங்கள், அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்கள் என பல தரப்பிலிருந்தும் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், விஜய் உள்பட பலரும் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தியதுடன் தங்கள் இரங்கல்களையும் பதிவு செய்தனர். மேலும், பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக தீவுத்திடலில் அவரது உடல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலக முகப்பில் விஜயகாந்த்தின் உடல் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளதால் அவருக்கான இறுதிச்சடங்கைக் காண அலுவலகம் முன் ஆயிரக்கணக்கனோர் குவித்துள்ளனர்.

Digging work in progress at #DMDK party office where #actor @founder #DMDK #Vijayakant mortal remains will laid to rest. #VijayakanthRIP @xpresstn pic.twitter.com/lE0KmykXBu