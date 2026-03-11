Dinamani
/
கிரிக்கெட்

2026 ஐபிஎல் தொடர் அட்டவணை வெளியானது!

2026 ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான முதற்கட்ட அட்டவணை வெளியாகியுள்ளது.

News image
ஐபிஎல் கோப்பை- IPL
Updated On :11 மார்ச் 2026, 2:34 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிசிசிஐ நடத்தும் 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதற்கட்ட போட்டிகளுக்கான அட்டவணை இன்று வெளியிடப்பட்டது.

இந்தியாவில் நடைபெறும் மாபெரும் கிரிக்கெட் திருவிழாவான ஐபிஎல் தொடரின் 19வது ஆண்டு போட்டிகள் மார்ச் 28 அன்று தொடங்குகின்றன. இதில் ஏப்ரல் 12 வரை நடக்கவுள்ள 20 போட்டிகளுக்கான முதற்கட்ட அட்டவணை தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டவுடன் மீதமுள்ள போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்படும் என பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.

2026 ஐபிஎல் முதற்கட்ட அட்டவணை

முதல் போட்டி மார்ச் 28 அன்று பெங்களூரு அணி மற்றும் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கிடையே பெங்களூரில் தொடங்கவுள்ளது.

சென்னை அணி தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணியுடன் மார்ச் 30 அன்று மோதுகின்றது.

2026 ஐபிஎல் முதற்கட்ட அட்டவணை

வெளியாகியுள்ள முதற்கட்ட அட்டவணையின்படி முதல் 20 போட்டிகள் சென்னை, பெங்களூரு, மும்பை, நியூ சண்டிகர், லக்னௌ, கொல்கத்தா, தில்லி, அஹமதாபாத், ஹைதராபாத், கவுகாத்தி ஆகிய நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளன.

