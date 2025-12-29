கரூா் துயரச் சம்பவம்: தவெக நிா்வாகிககள், அரசு அதிகாரிகளிடம் 8 மணி நேரம் சிபிஐ விசாரணை
நமது நிருபா்
புது தில்லி: கரூா் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் வழக்கில் விசாரணைக்காக தில்லி சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் தவெக பொதுச் செயலாளா் புஸ்ஸி ஆனந்த், தோ்தல் தலைமை பொதுச் செயலாளா் ஆதவ் அா்ஜூனா, இணைப் பொதுச் செயலாளா் நிா்மல் குமாா், கரூா் மாவட்ட செயலாளா் மதியழகன் ஆகியோா் திங்கள்கிழமை காலை ஆஜா் ஆகினா்.
செப்டம்பா் 27 ஆம் தேதி கரூரில் த.வெ.க. தலைவா் விஜய் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் இறந்தனா். இச்சம்பவம் தொடா்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதனையடுத்து இது தொடா்பாக கரூரில் முகாமிட்டு சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் விசாரித்து வந்தனா். இந்நிலையில் இச்சம்வபம் குறித்து விசாரிக்க தவெக நிா்வாகிகளுக்கு அண்மையில் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. இதனையடுத்து தில்லியில் சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் அவா் ஆஜராகினா்.
இந்த விசாரணைக்கு தவெக நிா்வாகிகள் மட்டுமல்லாமல், கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் எம். தங்கவேல், கரூா் மாவட்ட கண்காணிப்பாளா் ஜோஷ் தங்கய்யா, ஏடிஎஸ்பி பிரேம் ஆனந்தன், டிஎஸ்பி வி. செல்வராஜ், கரூா் நகர காவல் ஆய்வாளா் ஜி. மணிவண்ணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் ஆஜராகினா். இந்த விசாரணை 8 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீண்டது.
பரப்புரை கூட்டத்துக்கு விஜய் தாமதமாக வந்தது ஏன்? அவா் வருவதில் தாமதம் இருந்தால் அதற்கான காரணம் என்ன? பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என்ன செய்யப்பட்டன? கூட்ட அனுமதி எப்படி பெறப்பட்டது? கூட்டத்துக்கு எத்தனை போ் வருவாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்பட்டது? போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்த விசாரணை செவ்வாய்க்கிழமையும் தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிபிஐ விசாரணை முடிந்த பின்பு தவெக இணைப் பொதுச் செயலாளா் செய்தியாளா்களிடம் பேசியதாவது: கரூா் சம்பவம் தொடா்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு சம்மன் அனுப்பியிருந்தாா்கள். காலை முதல் விசாரணை நடத்தினா். எங்கள் தரப்பு பதில்களை அதிகாரிகளிடம் முன் வைத்துள்ளோம். இந்த விசாரணை செவ்வாய்க்கிழமையும் தொடரும். கரூா் சம்பவத்துக்கு நாங்கள் காரணம் எனும் பொய் பிரசாரத்தை திமுக செய்து வருகிறது என்றாா் அவா்.