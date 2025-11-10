தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்!
PTI
Published on
Updated on
1 min read

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சென்னையில் தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.110 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,410க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் சவரனுக்கு ரூ.880 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.91,280க்கும் விற்பனையாகிறது.

மலேசியா அருகே படகு கடலில் மூழ்கியதில் 100 பேரைக் காணவில்லை!

அதேபோல, 18 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.90 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,515க்கும் சவரனுக்கு ரூ.720 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 76,120க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.2 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.167க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,67,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Gold prices have risen sharply in Chennai today, the first day of the week.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

chennai
gold rate

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com