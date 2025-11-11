அடுத்த ஆண்டு 24 நாள்கள் பொது விடுமுறை: தமிழக அரசு அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் வருகிற 2026-ஆம் ஆண்டுக்கு பொது விடுமுறை தினங்களாக 24 நாள்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தரவை தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர் நா.முருகானந்தம் பிறப்பித்துள்ளார்.
தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், கழகங்கள், வாரியங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இந்த உத்தரவு பொருந்தும்.
ஏப்.1-ஆம் தேதி விடப்படும் விடுமுறை தமிழ்நாட்டில் உள்ள வணிக வங்கிகள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
