துணை முதல்வா் அலுவலகத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் மனு
துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலினின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தில் உழைப்போா் உரிமை இயக்கம் சாா்பில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் புதன்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளனா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் 5, 6 ஆகிய மண்டலங்களில் (ராயபுரம், திரு.வி.க.நகா்) தூய்மைப் பணி தனியாா் நிறுவனத்துக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதை எதிா்த்து அந்த மண்டலத்தில், உழைப்போா் உரிமை இயக்கம் சாா்ந்த என்எல்யுஎம் பிரிவு தூய்மைப் பணியாளா்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். அவா்கள் தங்களுக்கு பழைய நிலையில் பணி வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனா்.
இந்த நிலையில், சேப்பாக்கத்தில் உள்ள துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலினின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்அலுவலகத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் சாா்பில் புதன்கிழமை மனு அளிக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, அவா்கள் ராயபுரம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஐட்ரீம் ஆா்.மூா்த்தியின் அலுவலகத்திலும் மனு அளித்தனா்.