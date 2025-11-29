வடதமிழகத்தை நெருங்கும் டிட்வா புயல்: 11 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை!
‘டிட்வா’ புயல் வட தமிழகத்தை நெருங்கிவரும் நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 30) திருவள்ளூா், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு அதிபலத்த மழைக்கான ‘சிவப்பு’ எச்சரிக்கையும், சென்னை உள்பட 9 மாவட்டங்களுக்கு மிக பலத்த மழைக்கான ‘ஆரஞ்ச்’ எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையத் தென் மண்டலத் தலைவா் பி.அமுதா தெரிவித்தாா்.
மேலும், டிச.1-ஆம் தேதிக்கு மேல் தமிழகத்தில் மழை படிப்படியாக குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவா் கூறினாா்.
இதுகுறித்து சென்னையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய வட இலங்கை கடற்பகுதிகளில் பகுதிகளில் நிலவிய ‘டிட்வா’ புயல் சனிக்கிழமை பிற்பகல் 2.30 மணி நிலவரப்படி, வேதாரண்யத்துக்கு கிழக்கு தென்கிழக்கே 90 கி.மீ. தொலைவிலும், காரைக்காலுக்கு தென்கிழக்கே 120 கி.மீ. தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு தெற்கு-தென்கிழக்கே 220 கி.மீ. தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கே 330 கி.மீ. தொலைவிலும் நிலைகொண்டிருந்தது.
இது மேலும், வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகா்ந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 30) அதிகாலை, வட தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் அதையொட்டிய தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளுக்கு அருகே உள்ள தென்மேற்கு வங்கக் கடலை அடையக்கூடும்.
இந்தப் புயல் மணிக்கு 10 கி.மீ. வேகத்தில் நகா்ந்துவரும் நிலையில், நவ. 30-ஆம் தேதி அதிகாலை வடதமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளிலிருந்து 50 கி.மீ. தொலைவிலும், அன்று மாலை 25 கி.மீ. தொலைவிலும் நிலவக்கூடும்.
சிறப்பு எச்சரிக்கை: புயல் காரணமாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 30) வட தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், தென்தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
குறிப்பாக திருவள்ளூா், ராணிப்பேட்டையில் அதி பலத்த மழைக்கு (210 மி.மீ.க்கும் அதிகமாக) வாய்ப்புள்ளதால் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, வேலூா், திருப்பத்தூா், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கையும், சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூா் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதால் மஞ்சள் எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை குறையும்: ‘டிட்வா’ புயல் கரையைக் கடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தற்போது வரை இல்லை. இந்தப் புயல் நவ.30-ஆம் தேதி மாலை 5.30 மணி முதல் டிச. 1-ஆம் தேதி அதிகாலைக்குள் கடலோரப் பகுதிகளில் நிலைகொண்டிருந்தபடியே, படிப்படியாக வலுவிழக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதன் காரணமாக, வரும் டிச.1-ஆம் தேதிமுதல் தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் மழை படிப்படியாக குறைய வாய்ப்புள்ளது.
மழை அளவு: தமிழகத்தில் சனிக்கிழமை காலை 8.30 மணியுடன் நிறைவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் நாகை மாவட்டம், கோடியக்கரையில் 250 மி.மீ., வேதாரண்யத்தில் 190 மி.மீ., வேளாங்கண்ணியில் 130 மி.மீ. மழை பதிவானது. திருப்பூண்டி (நாகை) - 120 மி.மீ., தலைஞாயிறு (நாகை) 110 மி.மீ., பாம்பன் (ராமநாதபுரம்) - 100 மி.மீ. மழை பதிவானது.
கடந்த அக். 1 முதல் நவ. 29 வரை தமிழகத்தில் சராசரியாக 346 மி.மீ. மழை பெய்ய வேண்டும். ஆனால், நிகழாண்டில் 358 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது. இது இயல்பைவிட 3 சதவீதம் அதிகம்.
மீனவா்களுக்கான எச்சரிக்கை: நவ. 30-ஆம் தேதி குமரிக் கடல், மன்னாா் வளைகுடா பகுதிகள் மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் மணிக்கு 80 கி.மீ. வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். இதனால் மீனவா்கள் இந்தப் பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்ல வேண்டாம். மேலும், ஆழ்கடலுக்குச் சென்றுள்ள மீனவா்கள் இப்பகுதிகளை தவிா்க்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.