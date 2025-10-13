தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து குறைவு

மேட்டூர் அணை
மேட்டூர் அணைகோப்புப் படம்
Published on
Updated on
1 min read

மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து 42,167 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

காவிரியின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று காலை வினாடிக்கு 59,123 கனஅடி வீதம் வந்து கொண்டிருந்த நீர்வரத்து திங்கள்கிழமை காலை வினாடிக்கு 42,167 கன அடியாக குறைந்தது.

நீர்வரத்து குறைந்தாலும் பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவை விட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

நேற்று காலை 115.18 அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை 116.85 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 12,000 கனஅடி வீதமும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 500 கனஅடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணையின் நீர் இருப்பு 88.53 டி.எம்.சியாக உள்ளது.

Summary

The water flow of Mettur Dam has decreased to 42,167 cubic feet.

Mettur Dam

