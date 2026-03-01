மேட்டூர் அணை நிலவரம்!
இன்றைய மேட்டூர் அணை நிலவரம் தொடர்பாக...
மேட்டூர் அணை- கோப்புப் படம்
Updated On :1 மார்ச் 2026, 4:44 am
மேட்டூர் அணைக்கு நீர் வரத்து விநாடிக்கு 235 கன அடியாக குறைந்தது.
மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று(மார்ச் 1) காலை 87.61 அடியிலிருந்து 87.41 அடியாக குறைந்தது.
அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக விநாடிக்கு 2,500 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 373 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 235 கன அடியாக சற்று குறைந்துள்ளது. நீர்மட்டம் 87.41 அடியாக குறைந்துள்ளது.
நீர் இருப்பு 49.74 டிஎம்சியாக உள்ளது.
