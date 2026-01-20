தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நீர் நிலவரம் பற்றி...
Mettur Dam.
மேட்டூர் அணை. கோப்புப்படம்.
Updated on
1 min read

மேட்டூர்: மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் இன்று காலை 96.67 அடியாக குறைந்துள்ளது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 65 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 24 கன அடியாக சரிந்துள்ளது.

அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு 7000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. நீர் இருப்பு 60.61 டிஎம்சி ஆக உள்ளது.

மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டதால் அணையின் நீர் மட்டம் மளமளவென சரியத் தொடங்கி உள்ளது.

Summary

Mettur Dam water level

Mettur Dam.
தமிழக அரசின் உரையை வாசிப்பாரா ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mettur Dam
மேட்டூர் அணை

Related Stories

No stories found.