மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

இன்றைய மேட்டூர் அணை நிலவரம் குறித்து...

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை வினாடிக்கு 165 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. - கோப்புப் படம்
Updated On :5 மார்ச் 2026, 4:04 am

மேட்டூா்: மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை வினாடிக்கு 165 கன அடியாக சற்று அதிகரித்துள்ளது.

அணையின் நீா்மட்டம் 87.05 அடியிலிருந்து 86.58 அடியாக சரிந்தது. அணையில் இருந்து குடிநீா்த் தேவைக்காக வினாடிக்கு 2,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 154 கனஅடியிலிருந்து 165 கன அடியாக சற்று அதிகரித்துள்ளது. நீர்மட்டம் 86.58 அடியாக சரிந்துள்ளது. நீர் இருப்பு 48.83 டிஎம்சியாக உள்ளது.

