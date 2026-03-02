மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 165 கனஅடியாக குறைந்தது.
மேட்டூர் அணை - கோப்புப்படம்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 5:40 am
மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 165 கனஅடியாக குறைந்தது.
திங்கள்கிழமை காலை நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 87.41 அடியிலிருந்து 87.20 அடியாக குறைந்தது. அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு 2,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 235 கனஅடியிலிருந்து வினாடிக்கு 165 கனஅடியாக சற்று குறைந்துள்ளது. நீர்மட்டம் 87.20 அடியாக குறைந்துள்ளது. நீர் இருப்பு 49.51 டிஎம்சியாக உள்ளது.
