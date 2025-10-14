தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணை நீர் நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நீர் நிலவரம் பற்றி..
மேட்டூர் அணை
மேட்டூர் அணை கோப்புப்படம்
Published on
Updated on
1 min read

மேட்டூர்: மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து செவ்வாய்க்கிழமை காலை 23,648 கன அடியாக குறைந்தது.

காவிரியின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால், மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று காலை வினாடிக்கு 42,167 கன அடி வீதம் வந்து கொண்டிருந்த நீர்வரத்து இன்று காலை வினாடிக்கு 23,648 கன அடியாக சரிந்தது.

நீர் வரத்து சரிந்தாலும் பாசனத்திற்குதிறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.

நேற்று காலை 116.85 அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை 117.46 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 12,000 கன அடி வீதமும், கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 500 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. அணையின் நீர் இருப்பு 89.47 டி.எம்.சி. ஆக உள்ளது.

Summary

Mettur Dam Water level

இதையும் படிக்க : சட்டப்பேரவை இன்று கூடுகிறது: மறைந்த பிரமுகா்களுக்கு இரங்கல்

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mettur Dam
மேட்டூர் அணை

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com