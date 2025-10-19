தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து விநாடிக்கு 10,374 கன அடியாக அதிகரிப்பு.
மேட்டூர் அணை.
மேட்டூர் அணை.கோப்புப்படம்
Published on
Updated on
1 min read

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து விநாடிக்கு 10,374 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

இன்று(அக். 19) காலை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 118.55 அடியிலிருந்து 119 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 9,026 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 10,374 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர் மின் நிலையங்கள் வழியாக விநாடிக்கு 1,000 கன அடி வீதமும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு விநாடிக்கு 500 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணையின் நீர் இருப்பு 91.88 டிஎம்சியாக உள்ளது.

இதையும் படிக்க: அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு சென்னை, 23 மாவட்டங்களில் மழை!

Summary

The water flow into Mettur Dam has increased to 10,374 cubic feet per second.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Mettur Dam
மேட்டூர் அணை

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com