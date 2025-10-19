மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு!

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து விநாடிக்கு 10,374 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
இன்று(அக். 19) காலை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 118.55 அடியிலிருந்து 119 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 9,026 கன அடியிலிருந்து விநாடிக்கு 10,374 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர் மின் நிலையங்கள் வழியாக விநாடிக்கு 1,000 கன அடி வீதமும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு விநாடிக்கு 500 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணையின் நீர் இருப்பு 91.88 டிஎம்சியாக உள்ளது.
