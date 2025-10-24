தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்தது!

தங்கம் விலை நிலவரம் பற்றி...
gold rate
கோப்புப்படம்IANS
Published on
Updated on
1 min read

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ.320 உயர்ந்த நிலையில் மாலையில் ரூ. 1,120 குறைந்துள்ளது.

தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கடந்த அக். 17 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 97,600-க்கு விற்பனையானது.

இந்த வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை குறைந்து வரும் நிலையில் இன்று(வெள்ளிக்கிழமை) காலை ரூ.320 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320-க்கும் ஒரு கிராம் ரூ. 11,540-க்கும் விற்பனையானது.

தொடர்ந்து இன்று மாலையில் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாகக் குறைந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்து ரூ. 91,200 ஆகவும் ஒரு கிராம் ரூ. 11,400 ஆகவும் குறைந்துள்ளது.

வெள்ளியின் விலை இன்று காலை ரூ. 171-க்கு விற்பனையான நிலையில் தற்போது மேலும் ரூ. 1 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 170-க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,70,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Gold rate today in chennai

இதையும் படிக்க | அக். 27ல் சென்னை உள்பட 3 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

gold rate
chennai gold rate
Gold Rate Today
silver price in chennai
silver Price

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com