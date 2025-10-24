தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்தது!

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ.320 உயர்ந்த நிலையில் மாலையில் ரூ. 1,120 குறைந்துள்ளது.
தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கடந்த அக். 17 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ. 97,600-க்கு விற்பனையானது.
இந்த வாரத்தில் தங்கத்தின் விலை குறைந்து வரும் நிலையில் இன்று(வெள்ளிக்கிழமை) காலை ரூ.320 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 92,320-க்கும் ஒரு கிராம் ரூ. 11,540-க்கும் விற்பனையானது.
தொடர்ந்து இன்று மாலையில் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாகக் குறைந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ. 1,120 குறைந்து ரூ. 91,200 ஆகவும் ஒரு கிராம் ரூ. 11,400 ஆகவும் குறைந்துள்ளது.
வெள்ளியின் விலை இன்று காலை ரூ. 171-க்கு விற்பனையான நிலையில் தற்போது மேலும் ரூ. 1 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 170-க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 1,70,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
