தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Updated On :14 மார்ச் 2026, 4:44 am

தங்கம் விலை சனிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ. 1,19,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, செவ்வாய், புதன்கிழமைகளில் முறையே ரூ. 1,20,400, ரூ. 1,20,960 என ஏற்றத்துடன் விற்பனையானது.

கடந்த வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து 119,760-க்கும், வெள்ளிக்கிழமை ரூ.  119,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வாரத்தின் கடைசி வர்த்தக நாளான இன்று, ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. ஒரு சவரன் ரூ. 118,080-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 14,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதேபோல், வெள்ளியின் விலையும் அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து, ரூ. 280-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,80,000 ஆகும்.

5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

