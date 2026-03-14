தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! எவ்வளவு?

தங்கம் விலை சனிக்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ. 1,19,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, செவ்வாய், புதன்கிழமைகளில் முறையே ரூ. 1,20,400, ரூ. 1,20,960 என ஏற்றத்துடன் விற்பனையானது.
கடந்த வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து 119,760-க்கும், வெள்ளிக்கிழமை ரூ. 119,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வாரத்தின் கடைசி வர்த்தக நாளான இன்று, ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 1,120 அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. ஒரு சவரன் ரூ. 118,080-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 14,760-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதேபோல், வெள்ளியின் விலையும் அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து, ரூ. 280-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2,80,000 ஆகும்.
Gold and silver prices drop dramatically! How much?
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
5 நாள்களுக்குப் பிறகு தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைவு! தங்கம் விலை உயர்வு!
தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி எவ்வளவு??
தங்கம் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 9,520 உயர்வு!
வீடியோக்கள்
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...