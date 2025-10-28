மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து சரிவு!

மேட்டூர்: மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து இன்று காலை 15,500 கனஅடியாக சரிந்தது.
அணையின் நீர்மட்டம் 9-வது நாளாக 120 அடியாகவும் நீர் இருப்பு 93.47 டிஎம்சியாகவும் உள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரியில் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 15,000 கனஅடியாக குறைக்கப் பட்டது.
நீர்மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 15000 கனஅடி வீதமும்
கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 500 கனஅடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
