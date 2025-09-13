பெரம்பலூரில் விஜய் பிரசாரம் ரத்து! நள்ளிரவில் சென்னை புறப்பட்டதால் தொண்டர்கள் ஏமாற்றம்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் பெரம்பலூர் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக தலைவா் விஜய்யின் தமிழகம் முழுவதுமான மக்கள் சந்திப்புப் பயணத்தை திருச்சியிலிருந்து தொடங்கியுள்ளார். திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து தொண்டர்களின் வெள்ளத்தில் மிதந்து வந்த விஜய், சுமார் 5 மணிநேர பயணத்துக்கு பிறகு, மக்களைச் சந்தித்து உரையாற்றினார்.
அதேபோன்று திருச்சியில் இருந்து மக்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்து, அரியலூருக்கு இரவு 8.45 மணிக்கு வந்த விஜய், மக்கள் மத்தியில் பேசினார்.
அதைத்தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நிரலின் அடிப்படையில், அடுத்ததாக பெரம்பலூர் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த நிலையில், போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் காலத்தாமதம் காரணமாக இந்தப் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய்யின் வருகையையொட்டி வழி நெடுகிலும் 2 கி.மீ வரை மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதாலும், கடும் வாகன நெரிசல், வழி நெடுக மக்கள் கூட்டம் மற்றும் பல மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் பேருந்து சிக்கியது.
பெரம்பலூரின் குன்னம் பகுதிக்கு வந்த விஜய், மக்களைப் பார்த்து கையை மட்டும் அசைத்துவிட்டு எதுவும் பேசாமல் அங்கிருந்து சென்னை புறப்பட்டார்.
நள்ளிரவு நேரம் பேச முடியாத சூழல் காரணமாகவும், பொது மக்களின் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு, நள்ளிரவில் அசாம்பாவிதங்களை தவிர்க்கவும் பெரம்பலூர் மக்கள் சந்திப்பு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தவெக நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
விஜய்யின் பேச்சைக் கேட்க முடியாததால், காலை முதலே நீண்ட நேரம் காத்திருந்த தவெக தொண்டர்கள் மிகுந்த ஏமாற்றத்துக்குள்ளாகினர்.
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தப் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் ஒரு நாள் அவர் அங்கு பிரசாரத்தில் ஈடுபடுவார் என தமிழக வெற்றிக் கழகம் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.
