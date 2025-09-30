தமிழ்நாடு

மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைவு!

மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து நிலவரத்தைப் பற்றி...
மேட்டூர் அணை.
மேட்டூர் அணை.கோப்புப்படம்
Published on
Updated on
1 min read

மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு இன்று(செப்.30) காலை 6723 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 6111 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.

அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு நீர் மின் நிலையங்கள் வழியாக வினாடிக்கு 15,000 கன அடி வீதமும், கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 500 கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.

அணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் இன்று காலை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 118.14 அடியிலிருந்து 117.60 அடியாக குறைந்தது.

அணையின் தற்போதைய நீர் இருப்பு 89.69 டிஎம்சியாக உள்ளது.

Water inflow to Mettur Dam is low!

Mettur Dam

