Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
தமிழ்நாடு

சென்னை - பரோனி இடையே கோடை கால சிறப்பு ரயில்

News image

ரயில் - GMSRailway

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 8:34 pm

சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்திலிருந்து பிகாா் மாநிலம் பரோனிக்கு கோடைகால சிறப்பு ரயில் ஏப். 12 -ஆம் தேதி உள்ளிட்ட 3 நாள்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

கோடை கால கூட்ட நெரிசலைத் தவிா்க்கும் வகையில் ஏப். 12, 19, 26 ஆகிய (ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்) தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து இரவு 11.50 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண் 06039) ஏப். 15, 22, 29 (புதன்கிழமைகள்) ஆகிய தேதிகளில் பிகாா் மாநிலம் பரோனி நிலையத்தை சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில் ஏப். 15, 22, 29 ஆகிய தேதிகளில் பரோனி நிலையத்தில் இருந்து இரவு 9 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண் 06040) ஏப். 18, 25 மற்றும் மே 2 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தை வந்தடையும்.

இந்த ரயில்களில் 1 குளிா்சாதன வசதியுள்ள இரண்டு அடுக்க பெட்டி, 3 குளிா்சாதன வசதியுள்ள மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள், 10 தூங்கும் வசதியுள்ள பெட்டிகள், 4 பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள், 2 இரண்டாம் வகுப்பு திவ்யஞ்சன் பெட்டிகள் ஆகியவை இடம் பெற்றிருக்கும்.

இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு சனிக்கிழமை முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு