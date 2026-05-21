Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
சென்னை

தாம்பரம் - சந்திரகாச்சி இடையே கோடை கால சிறப்பு ரயில்கள்

சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து மேற்கு வங்கத்திலுள்ள சந்திரகாச்சி நிலையத்துக்கு வரும் 26 மற்றும் ஜூன் 2 ஆகிய தேதிகளில் கோடை கால சிறப்பு விரைவு ரயில்கள்

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 1:03 am IST

Chennai

சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து மேற்கு வங்கத்திலுள்ள சந்திரகாச்சி நிலையத்துக்கு வரும் 26 மற்றும் ஜூன் 2 ஆகிய தேதிகளில் கோடை கால சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே மண்டலம் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து வரும் 26 ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) மற்றும் ஜூன் 2 ஆம் தேதி காலை 10.15 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்புவிரைவு ரயில்கள் (எண் 06075) மறுநாள் (புதன்கிழமை) மாலை 6.30 மணிக்கு சந்திரகாச்சி நிலையத்தை சென்றடையும். மறுமாா்க்கத்தில் வரும் 27- ஆம் தேதி மற்றும் ஜூன் 3 ஆகிய நாள்களில் (புதன்கிழமைகள்) சந்திரகாச்சி நிலையத்திலிருந்து இரவு 9.30 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் (எண் 06076) மூன்றாவது நாள் (வெள்ளிக்கிழமை) மே 29 மற்றும் ஜூன் 5 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை தாம்பரம் நிலையத்தை வந்தடையும்.

நிற்கும் நிலையங்கள்: ரயில்கள் சென்னை எழும்பூா், கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கல், விஜயவாடா உள்ளிட்ட 15 நிலையங்களில் நின்று செல்லும். ரயில்களுக்கான முன்பதிவு வெள்ளிக்கிழமை (மே 22) காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

சேலம் வழியாக சென்னை- போத்தனூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

சேலம் வழியாக சென்னை- போத்தனூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

மே 13-இல் திருவனந்தபுரம் - வேளாங்கண்ணி இடையே கோடை கால சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

மே 13-இல் திருவனந்தபுரம் - வேளாங்கண்ணி இடையே கோடை கால சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

கோடை விடுமுறைக்கு செல்வோர் கவனத்துக்கு... சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்! முழு விவரம்!

கோடை விடுமுறைக்கு செல்வோர் கவனத்துக்கு... சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்! முழு விவரம்!

மும்பை - சென்னைக்கு இன்றுமுதல் கோடை சிறப்பு விரைவு ரயில்கள்

மும்பை - சென்னைக்கு இன்றுமுதல் கோடை சிறப்பு விரைவு ரயில்கள்

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!