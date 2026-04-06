தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் ராமநாதன் ராஜிநாமா

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் ராமநாதன் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
தஞ்சை மாநகராட்சி 45ஆவது வார்டு உறுப்பினராக உள்ள ராமநாதன் 2022இல் மேயராக பதவியேற்றார். மேயர் பதவிக்காலம் இன்னும் ஓராண்டு உள்ள நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிட பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
ராமநாதன், தஞ்சாவூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் தவிர மேலும் 3 மாநகராட்சி மேயர்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம், தஞ்சாவூர் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் எம். முருகானந்தம் போட்டியிடுகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Thanjavur Corporation Mayor Ramanathan, who is contesting in the Legislative Assembly elections, has resigned from his post.
