Dinamani
சென்னையில் ஐபிஎல் ஆட்டத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி!பி.டி.செல்வகுமார் திமுகவில் இருந்து விலகல்போடியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் ஓபிஎஸ், அதிமுக வேட்பாளர் நாராயணசாமியின் வேட்புமனுக்கள் ஏற்புசெந்தில் பாலாஜி, எஸ். பி. வேலுமணி வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு!வட கடலோர தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஏர் இந்தியா டிக்கெட் விலை ரூ.25 ஆயிரம் வரை உயரும் வாய்ப்பு!ஏப். 9ல் புதுவை ஜிப்மர் மருத்துவமனை இயங்காது என அறிவிப்பு!2021 தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 97% நிறைவேற்றம்: பினராயி விஜயன்கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையனின் வேட்புமனு நிறுத்திவைப்பு!திருச்சி கிழக்கிலும் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு! முதல்வர் வேட்பாளர்கள் 4 பேரின் வேட்புமனுவும் ஏற்பு!
/
தமிழ்நாடு

செந்தில் பாலாஜி, எஸ். பி. வேலுமணி வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு!

கொங்கு மண்டலத்தில் நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு

News image

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 12:05 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த மார்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் திங்கள்கிழமை (ஏப். 6) நிறைவடைந்தது. தமிழகம் முழுவதும் 7000-க்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், வேட்புமனு பரிசீலனை இன்று (ஏப். 7) காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. எந்தெந்த வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்டன ஆகிய விவரங்களைத் தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட்டு வருகிறது.

அதன்படி, கொங்கு மண்டலத்தில் கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜியின் வேட்புமனு, தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எஸ். பி. வேலுமணியின் வேட்புமனு, கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் பி. ஆர். ஜி. அருண்குமார் வேட்புமனு, குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் அமைச்சரும், வேட்பாளருமான தங்கமணியின் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டுள்ளன. மேலதிகத் தகவல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

Summary

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இப்போது
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு