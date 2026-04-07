செந்தில் பாலாஜி, எஸ். பி. வேலுமணி வேட்புமனுக்கள் ஏற்பு!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த மார்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் திங்கள்கிழமை (ஏப். 6) நிறைவடைந்தது. தமிழகம் முழுவதும் 7000-க்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், வேட்புமனு பரிசீலனை இன்று (ஏப். 7) காலை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. எந்தெந்த வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டன நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்டன ஆகிய விவரங்களைத் தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட்டு வருகிறது.
அதன்படி, கொங்கு மண்டலத்தில் கோவை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜியின் வேட்புமனு, தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எஸ். பி. வேலுமணியின் வேட்புமனு, கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் பி. ஆர். ஜி. அருண்குமார் வேட்புமனு, குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் அமைச்சரும், வேட்பாளருமான தங்கமணியின் வேட்புமனு ஏற்கப்பட்டுள்ளன. மேலதிகத் தகவல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
