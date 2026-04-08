சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முன்கூட்டியே வெளியாக வாய்ப்பு

சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வை எழுதியிருக்கும் மாணவர்கள், அடுத்து தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.
ஆனால், எப்போதும் தேர்வு தேதி குறித்து சிபிஎஸ்இ முன்கூட்டியே அறிவிக்கும் வழக்கமில்லை. திடீரென ஒரு நாள் காலையில் தேர்வு முடிவுகளை அறிவித்துவிடும்.
இந்த ஆண்டு, விடைத்தாள்களை திருத்தும் பணி துரிதமாக நடைபெற்று வருவதால், கடந்த ஆண்டுகளைக் காட்டிலும் இந்த ஆண்டு மிக விரைவாக தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் 10ஆம் வகுப்புக்கான இரண்டாம் நிலை தேர்வு மே 15ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது. எனவே, முதல் தேர்வுக்கான முடிவுகள் ஏப்ரலுக்குள் வெளியாகும் எனக் கூறப்படுகிறது. பிறகு 12ஆம் வகுப்புக்கான தேர்வு முடிவுகள் மே மாதத்தில் வழக்கம் போல வெளியாகலாம்.
தேர்வு முடிவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் மாணவர்கள் cbse.gov.in மற்றும் cbseresults.nic.in ஆகிய இணையதளங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த இணையதளப் பக்கங்களில் மட்டுமே தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும். பொதுவாகவே முன்கூட்டியே தேர்வு முடிவு வெளியாகும் தேதிகள் வெளியிடப்படாது. எனவே, யார் சொல்வதையும் நம்ப வேண்டாம்.
பொதுவாக முதலில் 12ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவு முதலில் வெளியாகும். சில மணி நேரங்களில் 10ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு