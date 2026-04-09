விஜய் முதிர்ச்சியற்ற தலைவர்; திமுகவுடன்தான் காங்கிரஸ் இருக்கிறது! டி.கே. சிவகுமார் பதில்

உண்மையான காங்கிரஸ் தங்கள் பக்கம் இருப்பதாக தவெக தலைவர் விஜய் கூறியதற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் டி.கே. சிவகுமார் பதில் அளித்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று நெல்லையில் பிரசாரம் மேற்கொண்டபோது, 'தமிழக காங்கிரஸை பல கோடிகள் கொடுத்து முதல்வர் தன் பைக்குள் போட்டுக்கொண்டார், ஆனால் உண்மையான காங்கிரஸ், தவெக பக்கம் இருக்கிறது' என்று பேசினார்.
சென்னையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில்,
"தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு முதிர்ச்சியற்ற தலைவர், அவருக்கு முதிர்ச்சி இல்லை.
விஜய்யுடன் இருப்பது தமிழ் மாநில காங்கிரஸாக இருக்கலாம், காங்கிரஸ் கட்சி, விஜய்யுடன் இல்லை. காங்கிரஸ் கட்சி, திமுகவுடன்தான் இருக்கிறது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி பெரும்பான்மையைப் பெற்று ஆட்சியமைக்கும்.
எங்கள் தொகுதி எண்ணிக்கையை திமுக குறைக்கச் சொன்னாலும் நாங்கள் வலுவாகவே இருக்கிறோம்" என்று பேசினார்.
காங்கிரஸ் தலைமையின் ஒப்புதலின்பேரிலேயே விஜய்யைச் சந்தித்ததாக காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
