மயிலாப்பூரில் அமித் ஷா சாலை வலம்!

மயிலாப்பூர் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை செளந்தரராஜனுக்கு ஆதரவாக அமித் ஷா சாலை வலம்...

தமிழிசை செளந்தராஜனுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்த அமித் ஷா - யூடியூப் / Amit Shah

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 2:42 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று (ஏப். 19) சாலை வலம் மேற்கொண்டார்.

மயிலாப்பூர் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் உடன் இருந்தார்.

அப்போது, சாலையின் இருபுறமும் மக்கள் கூடியிருந்து அமித் ஷாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். கூட்டணிக் கட்சித் தொண்டர்களும் தங்கள் கொடியுடன் கூடியிருந்து வரவேற்பளித்தனர். நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

தமிழகத்திற்கு ஏப். 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்தவகையில் மயிலாப்பூர் தொகுதி வேட்பாளர் தமிழிசை செளந்தரராஜனுக்கு ஆதரவாக மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா சாலை வலம் மேற்கொண்டு வாக்கு சேகரித்தார்.

Tn Election 2026 Amit Shah's Road Procession in Mylapore

சென்னையில் அமித் ஷா, ஸ்டாலின் சாலை வலம்!

சென்னையில் அமித் ஷா, ஸ்டாலின் சாலை வலம்!

மறுவரையறை மசோதா தோல்வி கொண்டாட்டங்கள் கண்டிக்கத்தக்கவை: அமித் ஷா

அமித் ஷாவைப் பார்த்து சாணக்கியரே வியந்துபோவார்! பிரியங்கா பேச்சால் அவையில் சிரிப்பலை

தொகுதி மறுவரையறை ஏன் முக்கியம்: மக்களவையில் அமித் ஷா பதிலுரை

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

