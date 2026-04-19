மயிலாப்பூரில் அமித் ஷா சாலை வலம்!

சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று (ஏப். 19) சாலை வலம் மேற்கொண்டார்.
மயிலாப்பூர் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் உடன் இருந்தார்.
அப்போது, சாலையின் இருபுறமும் மக்கள் கூடியிருந்து அமித் ஷாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். கூட்டணிக் கட்சித் தொண்டர்களும் தங்கள் கொடியுடன் கூடியிருந்து வரவேற்பளித்தனர். நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த காவல் துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
தமிழகத்திற்கு ஏப். 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்தவகையில் மயிலாப்பூர் தொகுதி வேட்பாளர் தமிழிசை செளந்தரராஜனுக்கு ஆதரவாக மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா சாலை வலம் மேற்கொண்டு வாக்கு சேகரித்தார்.
