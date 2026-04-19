சென்னையில் அமித் ஷா, ஸ்டாலின் சாலை வலம்!

சென்னையில் அமித் ஷா, ஸ்டாலின் சாலை வலம்!

மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா - முதல்வர் ஸ்டாலின். - படம்: கோப்பிலிருந்து

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 3:10 am

தினமணி செய்திச் சேவை

பாஜக வேட்பாளர் தமிழிசை செளந்தரராஜனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மத்திய உள் துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, சென்னை மயிலாப்பூர் பேரவைத் தொகுதியில் இன்று(ஏப். 19) சாலை வலம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

அதேபோல, திமுக வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று மாலை, தியாகராய நகர், ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் இருந்து அண்ணா அறிவாலயம் வரை சாலை வலம் மேற்கொள்கிறார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஈரோட்டுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 19) வருகிறார். மொடக்குறிச்சி பாஜக வேட்பாளர் எஸ்.கிருத்திகாவை ஆதரித்து நடைபெறும் சாலைப் பேரணியில் அமித் ஷா கலந்து கொள்கிறார்.

இதற்காக மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா ஈரோடு மாவட்டம், சிவகிரியில் இருந்து 7 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள தாமரைபாளையம் பகுதியில் உள்ள தாமரை மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி திடலுக்கு காலை 9.30 மணிக்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்குகிறார். அங்கிருந்து கார் மூலமாக காலை 10 மணிக்கு சிவகிரி வருகிறார்.

சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை அருகில் இருந்து அமித் ஷா சாலை வலம் நிகழ்வைத் தொடங்குகிறார். அங்கிருந்து சிவகிரி பழைய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள தீரன் சின்னமலை சிலை வரை 850 மீட்டர் தொலைவு நடைபெறவுள்ள சாலை வல நிகழ்ச்சியில் அமித் ஷா கலந்துகொள்கிறார். நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து சென்னை புறப்படுகிறார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர், பர்கூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று மாலை பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை வரும் முதல்வர், சாலை வல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார்.

Summary

Union Home Minister Amit Shah is set to conduct a roadshow today (April 19) in the Mylapore Assembly constituency in Chennai, expressing his support for BJP candidate Tamilisai Soundararajan.

மறுவரையறை மசோதா தோல்வி கொண்டாட்டங்கள் கண்டிக்கத்தக்கவை: அமித் ஷா

ஏப். 19-ல் சென்னை வருகிறார் அமித் ஷா!

மேற்கு வங்கத்தில் 15 நாள்கள் முகாமிடும் அமித் ஷா! ஆட்சியைப் பிடிக்க பாஜக தீவிரம்!

தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு முயலவில்லை: அமித் ஷா

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
