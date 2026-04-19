உதயநிதியை முதல்வராக்க விரும்புகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்: அமித் ஷா

திமுகவின் வாரிசு அரசியலை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பேச்சு

உதயநிதி ஸ்டாலின் | அமித் ஷா - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 9:17 am

திமுகவின் வாரிசு அரசியலை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சியில் பாஜக தேர்தல் பிரசாரத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பேசியதாவது, "எங்கள் அரசு திமுகவின் ஊழலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.

மு.க. ஸ்டாலின், தனது மகனை (உதயநிதி ஸ்டாலின்) முதல்வராக்க விரும்புகிறார். முதலில் கருணாநிதி, பின்னர் ஸ்டாலின், இப்போது அவரது மகன். இந்த வாரிசு அரசியலை தமிழக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

மொடக்குறிச்சி தேர்தல் பிரசாரத்தில் அமித் ஷா - X | Amit Shah

காங்கிரஸும் திமுகவும் பெண்களை நாடாளுமன்றத்துக்கு வரவிடாமல் தடுத்தனர். மேலும், தமிழகத்துக்கான தொகுதி அதிகரிப்பையும் அவர்கள் நிராகரித்து விட்டனர்.

இருப்பினும், தமிழ்நாட்டுக்கும் நாட்டின் பெண்களுக்கும் நீதி வழங்குவோம் என்றும், காங்கிரஸ் - திமுகவின் திட்டத்தை முறியடிப்போம் என்று மோடி சார்பாக உறுதியளிக்கிறோம்.

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், அதிமுகவுடன் இணைந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியமைப்பதில் நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறோம். தமிழகத்தில் நாங்கள் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலையை மேம்படுத்துவோம். பிரதமர் மோடியின் தலைமையில், தமிழகத்தின் இழந்த பெருமையை மீட்டெடுப்போம்" என்று தெரிவித்தார்.

MK Stalin wants to make his son (Udhayanidhi Stalin) the new Chief Minister of Tamil Nadu, says Amit Shah

தொடர்புடையது

சென்னையில் அமித் ஷா, ஸ்டாலின் சாலை வலம்!

தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றி பேசினாரா ஸ்டாலின்? மீஞ்சூர் சம்பவத்திற்கு இபிஎஸ் கண்டனம்!

தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றி பேசினாரா ஸ்டாலின்? மீஞ்சூர் சம்பவத்திற்கு இபிஎஸ் கண்டனம்!

தமிழ்நாட்டின் எல்லைச்சாமி யார்? ஆ. ராசா

தமிழ்நாட்டின் எல்லைச்சாமி யார்? ஆ. ராசா

தமிழ்நாட்டுக்கும் தில்லிக்கும் இடையிலான தேர்தல்: உதயநிதி

தமிழ்நாட்டுக்கும் தில்லிக்கும் இடையிலான தேர்தல்: உதயநிதி

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US

