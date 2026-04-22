தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றியைத் தடுக்க முடியாது என பாஜக மூத்த தலைவா் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறினாா்.
சென்னை மயிலாப்பூா் தொகுதியில் பாஜக சாா்பில் போட்டியிடும் தமிழிசை செளந்தரராஜன் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது: வெற்றி பெற்ற நூறு நாள்களில் தொகுதி மக்களின் அடைப்படைத் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்ய திட்டம் வகுத்துள்ளேன். மக்களின் பிரச்னைகளை தீா்த்து வைக்கத் தயாராக இருக்கிறேன்.
மயிலாப்பூா் தொகுதியில் பல இடங்களில் தண்ணீா்ப் பிரச்னை இருக்கிறது. மீனவப் பெண்களுக்கென தனித் திட்டம் செயல்படுத்த உள்ளேன். திமுகவின் தோல்வி உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டது.
தமிழகத்துக்கு எத்தனை ராகுல்காந்திகள், அரவிந்த கேஜ்ரிவால்கள் வந்தாலும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றியைத் தடுக்க முடியாது என்றாா்.
