தமிழ்நாடு

வாக்குப்பதிவில் புதிய வரலாறு! தமிழக வாக்காளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் 'சல்யூட்'!

வாக்குப்பதிவில் புதிய வரலாறு! தமிழக வாக்காளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் 'சல்யூட்'!

மதுரையில் வாக்குப்பதிவு

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 2:38 pm

தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவில் புதிய வரலாறு படைத்ததாக வாக்காளர்களுக்கு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் இதுவரையில் இல்லாதவகையில் அதிகளவில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று புதிய வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு, மாலை 6 மணிக்கு நிறைவுறுகையில் 84.69 சதவிதம் என்ற அளவில் முடிவடைந்து, சாதனை படைத்தது. இருப்பினும், வாக்கு சதவிகிதம் குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் நாளைதான் வெளியிடும்.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் அதிக வாக்கு சதவிகிதத்துக்கு பாராட்டு தெரிவித்த தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், "சுதந்திரத்துக்கு பிறகு, இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு தமிழகம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் அதிக வாக்குப்பதிவு சதவிகிதம் பதிவாகியுள்ளது.

தமிழகம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தின் ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் தேர்தல் ஆணையத்தின் சல்யூட்" என்று கூறியுள்ளார்.

Summary

The ECI salutes each voter of West Bengal and Tamil Nadu, says CEC Gyanesh Kumar

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்கம்: மாலை 5 மணி வரை 89.93% வாக்குகள் பதிவு!

மேற்கு வங்க முதல் கட்டத் தேர்தல்: ஏற்பாடுகள் தீவிரம்! வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அனுப்பிவைப்பு!

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரைப் பதவிநீக்க புதிய தீர்மான நோட்டீஸ்? எதிர்க்கட்சிகள் ஆயத்தம்!

தமிழகத் தேர்தல்: தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் ஆலோசனை!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

