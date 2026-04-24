சென்னை - திருப்பதி சப்தகிரி விரைவு ரயில் இயக்கத்தில் தற்காலிக மாற்றம்

சென்னை - திருப்பதி சப்தகிரி விரைவு ரயில் இயக்கத்தில் தற்காலிக மாற்றம்

ரயில் - கோப்புப்படம்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 8:08 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை - திருப்பதி இடையே தினமும் இயக்கப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயில் இருப்புப் பாதை பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக ஏப். 27-ஆம் தேதி முதல் மே 2-ஆம் தேதி வரை சென்னை- ரேணிகுண்டா வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தென் மத்திய ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தென் மத்திய ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

திருப்பதி மற்றும் ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே இருப்புப் பாதை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் சென்னை- திருப்பதி இடையே தினமும் இயக்கப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயில் ஏப். 27-ஆம்தேதி முதல் மே 2-ஆம் தேதி வரை ரேணிகுண்டா- திருப்பதி இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மேற்கண்ட நாள்களில் சப்தகிரி விரைவு ரயில் சென்னை- ரேணிகுண்டா வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். காலை 6.30-க்கு சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு, திருப்பதி செல்லும் சப்தகிரி விரைவு ரயில் ரேணிகுண்டா சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துடன் நிறுத்தப்படும். மறு மாா்க்கத்தில் இந்த ரயிலின் ரேணிகுண்டா சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திலிருந்து வழக்கமான நேரமான 10.40-க்கு புறப்பட்டு சென்னை நோக்கிச் செல்லும். இந்த ரயிலில் பயணித்து ரேணிகுண்டாவில் இறங்கும் திருப்பதி செல்ல வேண்டிய பயணிகள் ரேணிகுண்டா மற்றும் திருப்பதி செல்ல இந்த இரு நகரங்களிடையே இயக்கப்படும் பேருந்துகள் அல்லது பிறவாகன வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

கோடை விடுமுறை: போத்தனூா்- கராக்பூா் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில்

கோடை விடுமுறை: போத்தனூா்- கராக்பூா் இடையே சேலம் வழியாக சிறப்பு ரயில்

பொறியியல் பணிகள்: ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

பொறியியல் பணிகள்: ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

காட்பாடி - திருப்பதி மெமு ரயில்கள் 15 நாள்கள் ரத்து!

காட்பாடி - திருப்பதி மெமு ரயில்கள் 15 நாள்கள் ரத்து!

நிரந்தரமாகிறது ஹைதராபாத் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில்

நிரந்தரமாகிறது ஹைதராபாத் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில்

தினமணி செய்திச் சேவை

