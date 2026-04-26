Dinamani
1 - 8 வகுப்பு இறுதித் தோ்வு மதிப்பெண்: ஏப். 30-க்குள் பதிவேற்ற உத்தரவு

பள்ளிக் கல்வித் துறை - DIN

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 9:16 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் நடைபெற்ற 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்புகளுக்கான ஆண்டு இறுதித் தோ்வில் மாணவா்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களை எமிஸ் தளத்தில் ஏப்.30-க்குள் பதிவேற்ற பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

இது குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநா் பூ.ஆ.நரேஷ் அனைத்து மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

தொடக்கக் கல்வி இயக்கக நிா்வாகத்தின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து அரசு, அரசு நிதியுதவி பெறும் தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளுக்கு மூன்றாம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீடு, ஆண்டு இறுதித் தோ்வுகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதையடுத்து இந்தத் தோ்வில் 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற மாணவா்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களை சாா்ந்த பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியா்கள், தலைமை ஆசிரியா்கள் ஏப்.30-ஆம் தேதிக்குள் எமிஸ் தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்திட வேண்டும்.

இந்தப் பணிகளை வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் கூா்ந்தாய்வு செய்ய வேண்டும். தொடா்ந்து மாணவா் தோ்ச்சி அறிக்கைக்கு ஏப்.30-ஆம் தேதிக்குள் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்களிடம் சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா், ஆசிரியா்கள் ஒப்புதல் பெற்றிட வேண்டும். மேலும் 2025-2026-ஆம் கல்வியாண்டில் கற்றல் செயல்பாட்டை நிறைவு செய்யும் மாணவா்களுக்கு மாற்றுச் சான்றிதழ் பதிவிறக்கம் செய்யும் வசதி மற்றும் அடுத்த வகுப்புக்கு தோ்ச்சி அளித்தலை மே 11-ஆம் தேதி முதல் எமிஸ் இணையதளம் மூலமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிகளில் ஆட்டிசம் குழந்தைகள் சோ்க்கை: கல்வித் துறை உத்தரவு

மத்திய அரசு பிளவுபடுத்தும் அரசியலை செய்கிறது: ஆம் ஆத்மி குற்றச்சாட்டு!

தொலைநிலை, இணையவழி படிப்புகளுக்கு யுஜிசி அங்கீகாரம்: ஏப். 10 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கு எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வினாத்தாள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
