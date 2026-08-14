‘முதல்வர் விஜய் இன்னும் எத்தனை நாள்களுக்கு அமைதி காக்கப் போகிறார்?’ - கனிமொழி கேள்வி!

கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிராக மாநிலங்கள் மீது மத்திய அரசு அதிகாரத்தை செலுத்த முயற்சிப்பதை எதிர்த்து முதல்வர் விஜய் எப்போது பேசப்போகிறார் என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், எம்பியுமான கனிமொழி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக கனிமொழி தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், “ஆக. 10 ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் (மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத் திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு 24 மணி நேரம் கடந்துவிட்டது.
தமிழ்நாட்டைப் பொருளாதார இறையாண்மை கொண்ட மாநிலமாக மாற்றுவோம் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்ததை மறந்துவிட்டதால் த.வெ.க. அரசு அமைதி காக்கிறதா?
சட்டத் திருத்தம் மாநிலத்தின் நிதிச்சுமையை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மாநில அரசின் அதிகார வரம்புக்குள் உள்ள நிலத்தின் மீது மத்திய அரசு அதிகாரம் செலுத்த முயல்வதும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு முற்றிலும் முரணானது.
இவ்வளவு தீவிரமான ஒரு பிரச்சினை தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் இன்னும் எத்தனை நாள்களுக்கு அமைதி காக்கப் போகிறார்?” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
Summary
DMK Deputy General Secretary and MP Kanimozhi has questioned when Chief Minister Vijay will speak out against the Central Government's attempts to assert authority over the states in violation of federal principles.
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