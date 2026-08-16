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தமிழ்நாடு

டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகை மதுபானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை ஒரே நாளில் நீக்கம்!

டாஸ்மாக் கடைகளில் 11 வகை மதுபானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை ஒரே நாளில் நீக்கப்பட்டது பற்றி...

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டாஸ்மாக் - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 11:55 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் ‘வீரன் ஸ்பெஷல்’ பிராந்தி உள்ளிட்ட 11 வகை மதுபானங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை ஒரே நாளில் நீக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு பூந்தமல்லி பிரதான சாலையில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் மதுபானங்களை விநியோகம் செய்து வருகிறது. இந்த நிறுவனத்தில் கடந்த 11-ஆம் தேதி உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிா்ணய ஆணைய அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அப்போது, குறிப்பிட்ட சில மதுபானங்களில் செயற்கை சுவையூட்டும் பொருள்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அந்த நிறுவனத்தின் 11 வகை மதுபானங்களின் விற்பனையை நிறுத்துமாறு டாஸ்மாக் நிா்வாகம் உத்தரவிட்டது.

11 வகை மதுபானங்கள்: விஎஸ்ஓபி எக்ஸைசா கோல்டு பிராந்தி, லூயிஸ் வொ்னான்ட் எக்ஸ்ஓ பிளெண்டட் பிரீமியம் பிராந்தி, மெக்டொவெல்ஸ் விஎஸ்ஓபி பிராந்தி, நம்பா் ஒன் மெக்டொவெல்ஸ் பைன் பிராந்தி, மென்ஸ் கிளப் டீலக்ஸ் பிராந்தி, ஹனி பீ பைன் பிராந்தி, என்ரிகா விஎஸ்ஓபி செலக்ட் பிராந்தி, என்ரிகா பிளாட்டினம் ரிசா்வ் எக்ஸ்ஓ பிராந்தி, என்ரிகா பிரீமியம் பிரெஞ்ச் பிராந்தி, வீரன் ஸ்பெஷல் பிராந்தி மற்றும் என்ரிகா ஓல்டு இண்டி கிளாசிக் டாா்க் ரம் ஆகிய 11 மதுபான வகைகள் விற்பனை செய்ய தடை செய்யப்பட்டிருந்தன.

ஒரே நாளில் தடை நீக்கம்: இந்த நிலையில், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மேற்கொண்ட 11 வகை மதுபானங்களுக்கான தடையை நீக்கலாம் என பரிந்துரை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து தடை விதிக்கப்பட்ட மறுநாளே அந்த மதுபானங்களின் விற்பனைக்கான தடையை டாஸ்மாக நிா்வாகம் நீக்கியுள்ளது.

Summary

Ban on 11 types of liquor at TASMAC shops lifted in a single day!

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