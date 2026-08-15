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தமிழ்நாடு

எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் அதிமுகவில் இணைந்தார்!

எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் அதிமுகவில் இணைந்தார்.

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தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தார்.

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 7:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் அதிமுகவில் இணைந்தார்.

2026 தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள எடப்பாடி தொகுதியின் த.வெ.க வேட்பாளராக அருண் குமார் என்பவர் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார்.

அருண்குமாரின் மனைவி மாற்று வேட்பாளராக வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த நிலையில், வேட்புமனுவை முறையாகப் பூர்த்தி செய்யாத காரணத்தால் இருவரின் வேட்புமனுக்களும் தேர்தல் ஆணையத்தால் நிராகரிப்பட்டன.

இதனால், எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக போட்டியிட முடியாத சூழல் உருவானது. இதனைத் தொடர்ந்து, அந்தத் தொகுதியில் தொலைக்காட்சி பெட்டி சின்னத்தில் போட்டியிட்ட சுயேட்சை வேட்பாளருக்கு தவெக ஆதரவு அளித்தது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக அவர் கணிசமான வாக்குகளைப் பெற்றும் தோல்வியடைந்தார்.

அருண்குமார் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வேண்டுமென்றே வேட்புமனுவில் தவறான தகவல்களை அளித்ததாக தவெக-வினர் பலரும் குற்றச்சாட்டு வைத்திருந்தனர்.

இந்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இன்று அதிமுகவில் இணைந்துள்ளார்.

அவர் அதிமுகவில் இணைந்த புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ளன.

Summary

TVK's Edappadi constituency candidate Arun Kumar has joined the AIADMK.

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