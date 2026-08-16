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தமிழ்நாடு

தமிழக மீனவர்கள் தொடர் கைது: தீர்வுகாண அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் தில்லி பயணம்

தமிழக மீனவர்கள் கைது குறித்து மத்திய அமைச்சர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருப்பதாக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கூறியது பற்றி...

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தமிழக மீனவர்கள் தொடர் கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 1:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இலங்கை கடற்படையால் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவதைத் தடுப்பது குறித்து மத்திய அமைச்சர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருப்பதாக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கூறியுள்ளார்.

தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை கைது செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாநில அரசும், மத்திய அரசும் தீர்வுகாண வேண்டும் என மீனவர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இருப்பினும், மீனவர்கள் கைது தொடர்ந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது.

இதுகுறித்து மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்-திடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பிய நிலையில், அவர் பதிலளித்துப் பேசியதாவது, "மீனவர்கள் கைது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுகுறித்து முதல்வரிடமும் நான் பேசியுள்ளேன்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக செவ்வாய்க்கிழமையில் (ஆக. 18) என்னை தில்லிக்கு செல்லுமாறு கூறியுள்ளனர். தில்லியில் மத்திய வெளியுறவுத் துறை மற்றும் மீன்வளத் துறை அமைச்சர்களைச் சந்தித்துப் பேசவுள்ளேன். இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Arrests of Tamil Nadu fishermen: Minister Srinath travels to Delhi to meet Union Ministers

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