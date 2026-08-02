Dinamani
நீர்வளத் துறை செயலர் மாற்றம் தேர்தல் தடைநீக்கக் கோரி சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் மனுகாவிரி விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக அவசர மனு இரு முதல்வர்களும் சுமூகமாகப் பேசி தீர்க்க வேண்டும்: பிரேமலதாகபினி அணையில் இருந்து 10,000 கனஅடி நீர் திறப்பு நாட்டின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அபார வளர்ச்சி கண்டுள்ளது: பிரதமர் மோடிஜூலையில் 1.06 கோடி பேர் சென்னை மெட்ரோவில் பயணம்! 20% கட்டணத் தள்ளுபடி பற்றி தெரியுமா?தமிழகத்துக்கான வரிப் பகிர்வுத் தொகை ரூ. 4,466 கோடி விடுவித்த மத்திய அரசு! குவைத் மீது தொடரும் ஈரானின் தாக்குதல்! அரசுக் கட்டமைப்புகள் சேதம்! தமிழகத்துக்கான வரிப் பகிர்வுத் தொகை ரூ. 4,466 கோடி விடுவித்த மத்திய அரசு!
/
திருப்பதி

தமிழக பட்ஜெட் நகலுடன் திருமலையில் அமைச்சா் வழிபாடு!

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் தமிழக அமைச்சா் வினோத் சனிக்கிழமை வழிபாடு செய்தாா்.

News image

அமைச்சர் வினோத்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 5:54 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை பட்ஜெட் நகலுடன் திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் தமிழக அமைச்சா் வினோத் சனிக்கிழமை வழிபாடு செய்தாா்.

திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு தமிழக வேளாண்மை துறை அமைச்சா் ஆா். வினோத் சனிக்கிழமை வருகை தந்தாா். அங்கு சுவாமி தரிசனம் செய்த பின்னா், அவருக்கு தேவஸ்தான அதிகாரிகள் ரங்கநாதா் மண்டபத்தில் தீா்த்த பிரசாதம் வழங்கி வேத பண்டிதா்கள் மூலம் ஆசிா்வாதம் செய்து வைத்து தீா்த்த பிரசாதம் வழங்கினா்.

பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அமைச்சா் வினோத் கூறியது: தமிழக அரசின் 2026 - 2027-ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இதில், வேளாண்மை துறைக்கான நிதிநிலை அறிக்கைக்கான பட்ஜெட் அறிக்கையுடன் ஏழுமலையானின் வழிபாடு செய்தேன் என்றாா் அவா்.

பி.வி. சிந்து தரிசனம்...

இதேபோல் இந்திய நட்சத்திர பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி.வி. சிந்து திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தாா்.

Summary

Minister offers prayers at Tirumala with Tamil Nadu budget copy!

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பட்ஜெட் ஆவணங்கள் இறைவனுக்கான காணிக்கை அல்ல! - வேளாண் அமைச்சருக்கு சு. வெங்கடேசன் கண்டனம்!

பட்ஜெட் ஆவணங்கள் இறைவனுக்கான காணிக்கை அல்ல! - வேளாண் அமைச்சருக்கு சு. வெங்கடேசன் கண்டனம்!

தமிழ்நாடு வருகிறார் ராகுல் காந்தி!

தமிழ்நாடு வருகிறார் ராகுல் காந்தி!

5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம்

5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம்

ஆந்திர கடலில் தமிழக மீனவா்கள் தடையின்றி மீன்பிடிக்க நடவடிக்கை : தமிழக அரசு

ஆந்திர கடலில் தமிழக மீனவா்கள் தடையின்றி மீன்பிடிக்க நடவடிக்கை : தமிழக அரசு

விடியோக்கள்

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்