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தமிழ்நாடு

5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம்

தமிழ்நாட்டில் 5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது குறித்து

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5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அதிரடி மாற்றம் - கோப்புப்படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 1:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் 5 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,

திருச்சி ஆயுதப்படை டிஐஜி எம். விஜயலட்சுமி , சென்னை ஊர்க்காவல் படை டிஐஜியாகவும்,

சிவகங்கை எஸ்.பி. சிவபிரசாத், தூத்துக்குடி எஸ்.பி.யாகவும், தூத்துக்குடி எஸ்.பி அபிஷேக் குப்தா, சிவகங்கை எஸ்.பி.யாகவும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை சிபிசிஐடி எஸ்.பி டி.சண்முகபிரியா, சென்னை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை மேற்கு சரக எஸ்.பி.யாகவும், ராமேசுவரம் கோட்ட உதவி கண்காணிப்பாளர் பி.ஆர்.மீரா, சென்னை தலைமையிட கணினி பிரிவுக்கும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Summary

Regarding the Tamil Nadu government's order transferring five IPS officers in the state...

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