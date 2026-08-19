தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை போராட்டம்: இந்திய மாணவர் சங்கம் அறிவிப்பு!

இடதுசாரி கட்சிகள் நடத்தும் போராட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்பதை தடை செய்ய கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் உத்தரவிட்டிருந்ததைத் தொடர்ந்து இந்திய மாணவர் சங்கம் நாளை (ஆக. 20) போராட்டம் அறிவித்துள்ளது.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு, நீட் தேர்வு ரத்து, அரசுப் பணித் தேர்வுகளில் நடைபெறும் முறைகேடுகள், பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்னைகளில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடன் இணைந்து கட்சிகளின் இந்திய மாணவர்கள் சங்கத்தினர் (எஸ்எஃப்ஐ) மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பினர் (ஏ.ஐ.எஸ்.எஃப்) போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக தலைநகர் தில்லி ஜந்தர் மந்தரில்மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, மத்திய அரசுக்கு எதிராக நடைபெற்ற கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக சென்னையிலும் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி, அதில் வெற்றியும் பெற்றனர்.
இடதுசாரிக் கட்சிகள் மற்றும் சிஜேபி போராட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அரசு கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் அனுப்பிய சுற்றறிக்கை சமூக ஊடகங்களில் வெளியானது.
அதில், இடதுசாரிக் கட்சிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு காக்ரோச் ஜனதா கட்சி நடத்தும் போராட்டங்களில் மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் இளைஞர்கள் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் வகையில் பள்ளிக் கல்வி, உயர் கல்வி, காவல் துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஆகிய துறைகளிடையே துறை இடைத்தொடர்பு, ஒருங்கிணைந்த கூட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த நடவடிக்கையை கண்டித்து மாநிலம் தழுவிய அளவில் நாளை போராட்டம் நடத்தப் போவதாக இந்திய மாணவர் சங்கம் அறிவித்திருக்கிறது.
“மாணவர்கள் என்பதற்காக அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகளை பறிக்க முடியாது; மாணவர்களின் அரசியல் பங்கேற்பை கண்காணித்து ஒடுக்குவதா? தவெக அரசின் உத்தரவை கண்டித்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்படும்” என்றும் எஸ்எஃப்ஐ அறிவித்துள்ளது.
Summary
The Students' Federation of India has announced a protest for tomorrow (August 20) following an order by the Directorate of Collegiate Education banning college students from participating in protests organized by Left-wing parties.
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