The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexlive
Dinamani
எழும்பூா் புறப்படும் முக்கிய விரைவு ரயில்கள் இன்றுமுதல் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கம்கும்மிடிப்பூண்டி-கூடுா் 3,4-ஆவது ரயில் வழித்தடங்கள்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் 614 பேருக்கு எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் இடங்கள் ஒதுக்கீடுமத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் தென்மண்டலக் குழு இன்று கூடுகிறது: நதிநீர்ப் பங்கீடு, பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து விவாதம்தமிழகத்தின் கடனை 10 ஆண்டுகளில் அடைக்கும் வழி: சௌமியா அன்புமணி யோசனைஅலுமினிய மின் கம்பிகள் வாங்கியதில் ரூ.1,028 கோடி முறைகேடு: தமிழகம் முழுவதும் 60 இடங்களில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு சோதனை நில வகை பயன்பாடு மாற்றுவதற்கான என்ஓசி: வேளாண் துறையில் இனிபெற வேண்டியதில்லை
/
தமிழ்நாடு

பெருந்துறை பண்ணையில் 11 அரிய வகை வெளிநாட்டு வன விலங்குகள் பறிமுதல்!

நடிகா் விக்ரம் லாா் கிப்பான் குரங்குடன் விடியோ வெளியிட்ட பிரச்னையில், பெருந்துறையில் குரங்கின் உரிமையாளா் கேசவநாதனுக்கு சொந்தமான பண்ணையில் இருந்த 11 அரியவகை வெளிநாட்டு வன விலங்கினங்களை வனத் துறையினா் பறிமுதல் செய்துள்ளனா்.

News image

குரங்குடன் நடிகர் விக்ரம் வெளியிட்ட விடியோ காட்சி - கோப்புப்படம்.

Updated On :47 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகா் விக்ரம் லாா் கிப்பான் குரங்குடன் விடியோ வெளியிட்ட பிரச்னையில், பெருந்துறையில் குரங்கின் உரிமையாளா் கேசவநாதனுக்கு சொந்தமான பண்ணையில் இருந்த 11 அரியவகை வெளிநாட்டு வன விலங்கினங்களை வனத் துறையினா் புதன்கிழமை பறிமுதல் செய்துள்ளனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையைச் சோ்ந்த கேசவநாதன் என்பவா் தனது நண்பரான சென்னையைச் சோ்ந்த தொழிலதிபா் சி.கே.ரங்கநாதனுக்கு அரிய வகை விலங்கினமான லாா் கிப்பான் குரங்குகளைக் கொடுத்துள்ளாா். அண்மையில் ரங்கநாதனின் இல்லத்தில் நடிகா் விக்ரம் லாா் கிப்பான் குரங்குடன் இருந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியதைத் தொடா்ந்து இந்த விவகாரம் பெரும் சா்ச்சையானது.

இதைத் தொடா்ந்து, ஈரோடு மாவட்ட வனத் துறை நடத்திய விசாரணையில் கேசவநாதனிடம் இருந்த மூன்று லாா் கிப்பான் குரங்குகளில் ஒன்று உயிரிழந்தது தொடா்பாகவும், குரங்குகளை வாங்கியது குறித்து உரிய காலத்துக்குள் வனத் துறையில் பதிவு செய்யாதது தொடா்பாகவும் வழக்குகள் பதிவு செய்தனா்.

பெருந்துறை அருகே கேசவநாதனுக்கு சொந்தமான பண்ணையில் வனத் துறையினா் நடத்திய சோதனையில், உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் வைக்கப்பட்டிருந்த 7 ஆப்பிரிக்கன் சா்வல் பூனைகள், 2 லாா் கிப்பான் குரங்குகள், 2 டஃப்டட் கேப்புசின் குரங்குகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இதில் 7 சா்வல் பூனைகளில் 3 குட்டிகளும் அடங்கும். இந்த விலங்குகளை சட்டப்படி வாங்கியதற்கான உரிய ஆவணங்கள் எதுவும் கேசவநாதனிடம் இல்லை. இதையடுத்து 11 வன விலங்குகளையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வனத் துறையினா் கொண்டு வந்து, அந்த இடத்திலேயே வைத்து பராமரித்து வருகின்றனா்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை அனைத்தும் அரியவகை வெளிநாட்டு வன விலங்குகள். நீதிமன்ற உத்தரவுக்குப் பிறகு அவை வண்டலூா் அறிஞா் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மீட்பு மையத்துக்கு மாற்றப்பட உள்ளதாக மாவட்ட வன அலுவலா் குமிலி வெங்கட அப்பால நாயுடு தெரிவித்தாா்.

இதனிடையே வனத் துறை விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பதாக தெரிவித்திருந்த கேசவநாதன் தலைமறைவாகியுள்ளதால், அவரைத் தேடும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நடிகா் விக்ரம் வெளியிட்ட விடியோ: அரிய வகை குரங்கின் உரிமையாளா் மீது வழக்கு

நடிகா் விக்ரம் வெளியிட்ட விடியோ: அரிய வகை குரங்கின் உரிமையாளா் மீது வழக்கு

லார் கிப்பான் குரங்கின் உரிமையாளர் விசாரணைக்கு ஆஜர்!

லார் கிப்பான் குரங்கின் உரிமையாளர் விசாரணைக்கு ஆஜர்!

அரிய வகை குரங்குடன் நடிகா் விக்ரம் வெளியிட்ட விடியோ

அரிய வகை குரங்குடன் நடிகா் விக்ரம் வெளியிட்ட விடியோ

குரங்குடன் நடிகர் விக்ரம் வெளியிட்ட விடியோ: வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை!

குரங்குடன் நடிகர் விக்ரம் வெளியிட்ட விடியோ: வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை!

விடியோக்கள்

“பாஜகவின் குழந்தை தவெக”: திமுக மருது அழகுராஜ் விமர்சனம்

“பாஜகவின் குழந்தை தவெக”: திமுக மருது அழகுராஜ் விமர்சனம்

தவெக ஆட்சியைப் பாராட்டலாம்! - பிரேமலதா விஜயகாந்த்! | CM Vijay | TVK | DMDK

தவெக ஆட்சியைப் பாராட்டலாம்! - பிரேமலதா விஜயகாந்த்! | CM Vijay | TVK | DMDK